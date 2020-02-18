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Гражданам КНР на время запретили въезд в Россию
18.2.2020 21:46
Фото: timofeeva-bankrotstvo.ru
Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, в соответствии с которым на время приостанавливается въезд граждан Китая на территорию РФ. Запрет вступает в силу с 20 февраля.
Речь идет о китайских гражданах, которые хотели бы приехать в Россию в частных, учебных и туристических целях, а также трудиться.
Информация поступила из аппарата вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, возглавляющей оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории нашей страны, передает агентство "Интерфакс".
Уточняется, что прием документов, оформление и выдача приглашений на въезд в Россию для китайских граждан приостанавливается, согласно распоряжению Мишустина, с 00:00 19 февраля 2020 года.
По последним официальным данным, на территории КНР число заболевших коронавирусом Covid-19, который вызывает пневмонию, превысило 72,4 тыс. человек. Скончались более 1,8 пациентов. Как информирует Госкомитет здравоохранения Китая, в медицинских учреждениях страны сейчас находятся свыше 58 тыс. зараженных, в том числе, около 11,7 тыс. больных в тяжелом состоянии.
Ранее китайские ученые обвинили Пекин в сокрытии причины вспышки коронавируса, предположив, что заболевание начало распространяться из-за лабораторий в Ухане, где исследовали летучих мышей.
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