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Безос выделит $10 млрд на борьбу с изменением климата
18.2.2020 13:04
Фото: vk.com
Богатейший человек мира собирается сделать пожертвование в размере десяти миллиардов долларов.
Как написал сам Джефф Безос на своей странице в соцсети Instagram, на эти деньги будет создан "Фонд Земли".
Целью фонда, созданного на деньги американского миллиардера, основателя компании Amazon Джеффа Безоса, станет эффективная борьба с климатическими изменениями.
Предполагается, что в деятельности этого фонда будут принимать активное участие как научные работники, так и экологические активисты из разных стран, а также неправительственные организации (НПО).
Ранее американские океанологи пришли к выводу, что причиной массовой гибели китов в период 2014-2016 годов могли стать волны жары. Киты были вынуждены подплывать все ближе и ближе к побережью, так как там находилась вся их еда. Оказавшись на сравнительно небольшой глубине, сотни тихоокеанских горбатых китов начали попадать в ловчие сети, запутывались в них и погибали.
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