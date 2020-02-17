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Военная разведка Нидерландов не обнаружила ни одного «Бука» в районе крушения МН17


07:04
Военная разведка Нидерландов не обнаружила ни одного «Бука» в районе крушения МН17Фото: bles.com

Военная разведка Нидерландов информировала о том, что ей не удалось обнаружить ни одного "Бука" в районе крушения МН17 летом 2014 года, передают иностранные СМИ. Вывод был сделан на базе данных, полученных из источников, которые были сочтены надежными.

Об этом сообщается на платформе для независимых журналистов Bonanza Media, где опубликованы скриншоты соответствующих документов. Судя по обнародованным там материалам, нидерландская военная разведка пришла к выводу, что малайзийский Boeing "летел за пределами всех выявленных и действующих позиций Украины и России", где в тот момент могли быть развернуты системы 9K37M1 "Бук M1".

Информация об этом содержится в письме разведки, которое адресовано государственному прокурору в Национальной прокуратуре по борьбе с терроризмом. Отмечается, что документ датирован 21 сентября 2016 года. Через неделю после этого, 28 сентября, совместная следственная группа, JIT, проводила пресс-конференцию.

Ранее глава Минюста Нидерландов заявил о том, что Россия предлагала сама судить подозреваемых по делу MH17.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 102

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