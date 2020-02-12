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Россия предлагала сама судить подозреваемых по делу MH17, заявил глава Минюста Нидерландов


12:16
Россия предлагала сама судить подозреваемых по делу MH17, заявил глава Минюста НидерландовФото: sledcom.ru

В письме парламенту Ферд Граппергаус сообщил о том, что руководство РФ ранее обратилось к властям Нидерландов с просьбой передать Москве дело MH17.

Глава иностранного Минюста уточнил, что официальное обращение поступило осенью прошлого года.

Как сообщает глава Министерства юстиции Нидерландов Ферд Граппергаус в письме парламенту, официальная просьба со стороны российского руководства поступила 17 октября. Начало судебных слушаний назначено на 9 марта. Трое из четырех подозреваемых, которым на прошлой неделе предъявили обвинения, являются гражданами РФ, российская сторона не соглашается выдать их Нидерландам.

В своем обращении Граппергаус ставит перед руководством РФ вопрос о том, готовы ли в Москве признать приговор, который по делу MH17 может вынести голландский суд.

Пассажирский лайнер Boeing MH17 разбился в селе Грабово Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. В ходе начатого расследования было установлено, что в самолет авиакомпании Malaysia Airlines попала ракета. Дискуссии о том, кем она могла быть выпущена, не прекращаются на протяжении нескольких лет.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 113

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