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Россия предлагала сама судить подозреваемых по делу MH17, заявил глава Минюста Нидерландов
12:16
Фото: sledcom.ru
В письме парламенту Ферд Граппергаус сообщил о том, что руководство РФ ранее обратилось к властям Нидерландов с просьбой передать Москве дело MH17.
Глава иностранного Минюста уточнил, что официальное обращение поступило осенью прошлого года.
Как сообщает глава Министерства юстиции Нидерландов Ферд Граппергаус в письме парламенту, официальная просьба со стороны российского руководства поступила 17 октября. Начало судебных слушаний назначено на 9 марта. Трое из четырех подозреваемых, которым на прошлой неделе предъявили обвинения, являются гражданами РФ, российская сторона не соглашается выдать их Нидерландам.
В своем обращении Граппергаус ставит перед руководством РФ вопрос о том, готовы ли в Москве признать приговор, который по делу MH17 может вынести голландский суд.
Пассажирский лайнер Boeing MH17 разбился в селе Грабово Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. В ходе начатого расследования было установлено, что в самолет авиакомпании Malaysia Airlines попала ракета. Дискуссии о том, кем она могла быть выпущена, не прекращаются на протяжении нескольких лет.
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