Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Италия эвакуирует своих граждан с карантинного лайнера Diamond Princess

16.2.2020 18:22

Фото: vk.com



Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо отдал распоряжение о доставке на родину тридцати пяти граждан страны, которые находятся сейчас на борту лайнера Diamond Princess.



Судно было остановлено у берегов Японии и помещено на карантин из-за угрозы коронавируса.



Как передает агентство Associated Press, в Риме распорядились об отправке в Японию самолета, который доставит на родину тридцать пять итальянцев. В их числе - двадцать четыре члена экипажа, включая капитана круизного лайнера Diamond Princess. В операции по вывозу итальянских граждан, помимо МИД, задействованы Минобороны и Минздрав Италии. Конкретная дата отправки самолета пока не называлась.



Ранее телевизионный канал CNN сообщил о прибытии в международный аэропорт Токио двух самолетов американской авиакомпании Kalitta Air. Предположительно, на этих бортах в Соединенные Штаты смогут вернуться американские туристы, остающиеся сейчас на борту Diamond Princess.



Круизное судно Diamond Princess из японского города Иокогама еще 20 января отправилось в двухнедельный круиз. После путешествия по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава туристы были должны 4 февраля покинуть борт. Однако выяснилось, что у одного из отдыхающих, который покинул лайнер в Гонконге, выявили коронавирус.



По решению властей Японии 3 февраля Diamond Princess, на борту которого находились более трех с половиной тысяч человек, остановили для проведения проверки. На сегодняшний день коронавирус был подтвержден у 285 человек.



Автор: Злата Богатова

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