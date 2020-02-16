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Италия эвакуирует своих граждан с карантинного лайнера Diamond Princess
16.2.2020 18:22
Фото: vk.com
Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо отдал распоряжение о доставке на родину тридцати пяти граждан страны, которые находятся сейчас на борту лайнера Diamond Princess.
Судно было остановлено у берегов Японии и помещено на карантин из-за угрозы коронавируса.
Как передает агентство Associated Press, в Риме распорядились об отправке в Японию самолета, который доставит на родину тридцать пять итальянцев. В их числе - двадцать четыре члена экипажа, включая капитана круизного лайнера Diamond Princess. В операции по вывозу итальянских граждан, помимо МИД, задействованы Минобороны и Минздрав Италии. Конкретная дата отправки самолета пока не называлась.
Ранее телевизионный канал CNN сообщил о прибытии в международный аэропорт Токио двух самолетов американской авиакомпании Kalitta Air. Предположительно, на этих бортах в Соединенные Штаты смогут вернуться американские туристы, остающиеся сейчас на борту Diamond Princess.
Круизное судно Diamond Princess из японского города Иокогама еще 20 января отправилось в двухнедельный круиз. После путешествия по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава туристы были должны 4 февраля покинуть борт. Однако выяснилось, что у одного из отдыхающих, который покинул лайнер в Гонконге, выявили коронавирус.
По решению властей Японии 3 февраля Diamond Princess, на борту которого находились более трех с половиной тысяч человек, остановили для проведения проверки. На сегодняшний день коронавирус был подтвержден у 285 человек.
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