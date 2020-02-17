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В ХМАО вновь напали на журналиста


17.2.2020 14:57
В ХМАО вновь напали на журналистаФото: sledcom.ru

Следственные органы Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) возбудили уголовное дело по факту нападения на журналиста в городе Нижневартовске.

По данным ведомства, ЧП случилось 14 февраля.

В ходе предварительного разбирательства установлено, что на журналиста напал один из сотрудников туристического агентства "Навигатор", о котором готовили репортаж представители телеканала "Мегаполис".

Применив насилие в отношении корреспондента, злоумышленник забрал у него практически весь отснятый материал, который хранился на флэш-карте. Нападение произошло на втором этаже бизнес-центра "Огни Сибири", когда там шла съемка программы, посвященной деятельности турфирмы.

По факту инцидента возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 144 УК РФ.

С начала этого года в ХМАО это уже второй случай нападения на представителей СМИ. Ранее следственные органы региона приняли решение о возбуждении дела в отношении сотрудников штрафстоянки, которые избили представителя телевизионной компании в Сургуте.

Автор: Злата Богатова

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