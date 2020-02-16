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В Перу упал в пропасть автобус с футбольными фанатами
12:14
Фото: yatakdumayu.ru
В результате аварии погибли по меньшей мере восемь фанатов эквадорского футбольного клуба "Барселона", возвращавшиеся домой из Лимы.
Трагедия случилась на одной из трасс в горном районе Перу.
Группа болельщиков возвращалась домой после посещения футбольного матча в Лиме, сообщает El Tiempo. По неустановленным пока причинам автобус упал в горную пропасть с высоты не менее пятнадцати метров.
Со ссылкой на экстренные службы Перу уточняется, что трагедия произошла неподалеку от популярного курорта Манкора, который находится на расстоянии около 150 километров от границы с Эквадором.
В результате аварии также пострадали несколько человек, их направили в близлежащие медучреждения. Количество фанатов, которые получили травмы, местные власти пока не назвали.
Согласно данным официальной статистики, на территории Перу ежедневно в среднем девять человек погибает в ДТП. Столь высокий уровень обусловлен плохим состоянием дорог, многочисленными опасными поворотами на горных трассах и неосторожной манерой вождения местного населения.
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