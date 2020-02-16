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Житель Подмосковья застрелил супругу на глазах сына
08:00
Фото: vk.com
Следственные органы Наро-Фоминского района Московской области приступили к проверке по факту гибели двух человек, передает агентство "Интерфакс".
По предварительным данным, глава многодетной семьи застрелил супругу.
Расправившись с женой, мужчина покончил с собой, рассказала официальный представитель регионального СУ СКР Ольга Врадий. По ее словам, ЧП случилось накануне, 16 февраля, в поселке Селятино.
Тела супругов с огнестрельными ранениями были найдены в комнате общежития, где проживала многодетная семья. По версии следствия, разногласия между погибшими возникли на фоне бракоразводного процесса.
В ходе конфликта мужчина выстрелил в голову супруге из обреза охотничьего ружья, а потом нанес смертельное ранение и себе. Невольным очевидцем случившегося стал ребенок 2009 г.р. По словам Ольги Врадий, в момент преступления другие дети находились у родственников.
Ранее был назван мотив калининградского стрелка.
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