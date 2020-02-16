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Названы причины стрельбы в Калининграде
16.2.2020 17:35
Фото: novorosinform.org
Погибшие супруги и нападавший в прошлом были знакомы. Все они являлись торговцами местного рынка и продолжительное время конфликтовали, передает агентство "Интерфакс".
Со ссылкой на информированный источник в правоохранительных органах региона уточняется, что в результате ЧП ранения получил 13-летний сын потерпевших.
По предварительным данным, торговец Центрального рынка застрелил двух коллег - мужчину и его жену, которая находилась на пятом месяце беременности. Причиной ЧП стал продолжительный личный конфликт.
В региональном СУ СКР ранее подтвердили информацию о двух погибших и раненом подростке. 13-летний сын застреленных супругов, получивший ранения в результате ЧП, был экстренно госпитализирован.
Сразу после нападения стрелявший пытался совершить самоубийство, выстрелив в себя из того же ружья. Мужчину доставили в больницу, где он вскоре скончался.
По факту ЧП возбудили уголовное дело, обстоятельства инцидента выясняются.
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