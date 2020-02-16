|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Трамп на «Звере» открыл гонку NASCAR
05:27
Фото: iz.ru
Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп на своем лимузине прокатился по гоночной трассе, открывая ралли Daytona 500 ассоциации NASCAR.
Мероприятие проходило в городе Дейтона-Бич (штат Флорида), пишут американские СМИ.
Дональд Трамп лично участвовал в церемонии по случаю начала гонок Daytona 500 ассоциации NASCAR, которая проводилась в городе Дейтона-Бич во Флориде. Глава Соединенных Штатов проехал по трассе на лимузине, который в прессе в прошлом успели окрестить "Зверем".
Как пишет The Sun, машину американского президента во время открытия гонок во Флориде сопровождали автомобили охраны.
В минувшем январе в прессе распространились публикации о том, что Трамп был в ярости, когда узнал о высылке российских дипломатов в 2016 году.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|