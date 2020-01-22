Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Трамп был в ярости, узнав о высылке российских дипломатов в 2016 году

22.1.2020 18:00

Фото: argumenti.ru



Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп был крайне возмущен, узнав о решении своего предшественника Барака Обамы выслать за пределы страны российских дипломатов.



О событиях 2016 года в своей книге "Очень стабильный гений" рассказали журналисты газеты The Washington Post Филип Ракер и Кэрол Леонниг.



По данным авторов, за три недели до церемонии инаугурации Дональд Трамп находился в своем поместье во Флориде. Когда он узнал о том, что действующий на тот момент глава США Барак Обама отдал указание о высылке российских дипломатов, был просто в ярости.



В книге утверждается, что Трампа крайне разозлило принятие этого решение Белым домом без предварительных консультаций с ним. Как отмечают Ракер и Леонниг, американский лидер воспринял случившееся как месть администрации Обамы за выборы, проигранные демократами.



Автор: Злата Богатова

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