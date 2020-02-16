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В Великобритании из-за шторма отменили сотни авиарейсов
16.2.2020 23:09
Фото: orient.tm
В выходные на Великобританию обрушился сильнейший шторм "Деннис", который может стать более разрушительным, чем "Кьяра", прошедшая на прошлой неделе.
В стране из-за непогоды пришлось отменить несколько сотен авиарейсов, сообщает Euronews.
По данным специалистов, шторм "Деннис" принес ветер, скорость порывов которого достигала 148 км/ч. В результате на побережье Северной Атлантики были зафиксированы огромные волны высотой до 30 м. Наиболее сильный удар стихия нанесла северу Великобритании и Шотландии.
С учетом метеорологических условий авиакомпании были вынуждены отменить несколько сотен рейсов из Лондона и ряда других городов. Лишь Easy Jet информировала об отмене 230 рейсов, существенно изменилось и расписание British Airways.
На прошлой неделе на север Европы обрушился шторм "Кьяра". Жертвами стихийного бедствия стали восемь человек, в том числе двое — в Великобритании.
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