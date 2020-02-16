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Пять стран потребовали от Ирана срочной компенсации за сбитый лайнер
16.2.2020 20:14
Фото: kaztag.kz
Власти пяти государств - Афганистана, Великобритании, Канады, Украины и Швеции требуют от Ирана немедленных выплат родственникам жертв крушения самолета "Международных авиалиний Украины".
С таким заявлением выступил глава канадского МИД Франсуа-Филипп Шампань, передает ТАСС.
Как подчеркнул канадский министр, во время Мюнхенской конференции по безопасности представители указанных стран уже провели встречу с его иранским коллегой, передав соответствующие требования.
По словам Франсуа-Филиппа Шампаня, Тегеран должен в срочном порядке выплатить компенсации семьям погибших согласно международными стандартам. Глава МИД Канады подчеркнул, что размер этих выплат должен быть един для граждан всех государств.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский сообщил о том, что Тегеран предложил по 80 тысяч долларов в качестве компенсации родственникам погиших при крушении Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" (МАУ). Политик тогда отметил, что хоть и "не измеряется человеческая жизнь любыми цифрами", представители Киева будут "давить на большую сумму" для семей жертв трагедии.
Самолет Boeing 737, на борту которого находились 176 человек, разбился 8 января, спустя несколько минут после взлета. Выжить никому не удалось. Позже в Тегеране были вынуждены подтвердить, что по лайнеру в результате ошибки была выпущена ракета.
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