Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Зеленский: Киев потребует от Тегерана увеличить выплаты семьям жертв крушения Boeing

3.2.2020 01:39

Фото: kapital.kz



Тегеран предлагает по 80 тысяч долларов в качестве компенсации родственникам украинцев из сбитого Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" (МАУ), сообщил Владимир Зеленский.



На эту тему глава украинского государства говорил в эфире передачи "ТСН. Неделя".



Президент Украины сказал, что хоть и "не измеряется человеческая жизнь любыми цифрами", представители Киева будут "давить на большую сумму" для семей жертв трагедии.



Президент Украины также высказался о судьбе "черных ящиков" сбитого под Тегераном самолета. Хотя иранская сторона приглашала украинских специалистов в Тегеран, чтобы участвовать в расшифровке данных, Киев собирается потребовать передачи самописцев. Описав переговоры с представителями иранских властей, Зеленский подчеркнул, что этот вопрос является очень важным для украинских властей.



Авиакатастрофа произошла ранним утром 8 января, почти сразу после того, как Boeing 737-800 поднялся в воздух. Самолет, направлявшийся из Тегерана в Киев, был сбит системой ПВО Ирана. Из 167 пассажиров и девяти членов экипажа, находившихся на борту воздушного судна, никто не выжил.



В Тегеране позже заявили о том, что система ПВО приняла лайнер за крылатую ракету. Как отметил тогда командующий Военно-космическими войсками Корпуса Стражей Исламской революции Амир Али Хаджизаде, признав ответственность Тегерана за крушение лайнера, решение об атаке было принято в течение нескольких секунд.



Президент Хасан Рухани заявил о том, что Исламская Республика сожалеет о случившемся. По его словам, расследование будет доведено до конца, всех виновных накажут по всей строгости. В МИД республики после катастрофы отмечали, что произошла чудовищная ошибка. Однако это случилось на фоне кризиса, к которому причастны американские власти.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 145

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 00:20 Сочинский инвестфорум переносят из-за коронавируса

Сочинский инвестфорум переносят из-за коронавируса 3.2.2020 22:57 В Анкаре заявили о гибели 76 сирийских солдат

В Анкаре заявили о гибели 76 сирийских солдат 3.2.2020 22:23 Британский посол в РФ отказалась называть страну, где находятся Скрипали

Британский посол в РФ отказалась называть страну, где находятся Скрипали 2.2.2020 21:20 Тартуский мирный договор действует, заявила президент Эстонии

Тартуский мирный договор действует, заявила президент Эстонии 2.2.2020 19:16 Саакашвили: Украина распадется на пять государств