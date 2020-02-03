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Зеленский: Киев потребует от Тегерана увеличить выплаты семьям жертв крушения Boeing
3.2.2020 01:39
Фото: kapital.kz
Тегеран предлагает по 80 тысяч долларов в качестве компенсации родственникам украинцев из сбитого Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" (МАУ), сообщил Владимир Зеленский.
На эту тему глава украинского государства говорил в эфире передачи "ТСН. Неделя".
Президент Украины сказал, что хоть и "не измеряется человеческая жизнь любыми цифрами", представители Киева будут "давить на большую сумму" для семей жертв трагедии.
Президент Украины также высказался о судьбе "черных ящиков" сбитого под Тегераном самолета. Хотя иранская сторона приглашала украинских специалистов в Тегеран, чтобы участвовать в расшифровке данных, Киев собирается потребовать передачи самописцев. Описав переговоры с представителями иранских властей, Зеленский подчеркнул, что этот вопрос является очень важным для украинских властей.
Авиакатастрофа произошла ранним утром 8 января, почти сразу после того, как Boeing 737-800 поднялся в воздух. Самолет, направлявшийся из Тегерана в Киев, был сбит системой ПВО Ирана. Из 167 пассажиров и девяти членов экипажа, находившихся на борту воздушного судна, никто не выжил.
В Тегеране позже заявили о том, что система ПВО приняла лайнер за крылатую ракету. Как отметил тогда командующий Военно-космическими войсками Корпуса Стражей Исламской революции Амир Али Хаджизаде, признав ответственность Тегерана за крушение лайнера, решение об атаке было принято в течение нескольких секунд.
Президент Хасан Рухани заявил о том, что Исламская Республика сожалеет о случившемся. По его словам, расследование будет доведено до конца, всех виновных накажут по всей строгости. В МИД республики после катастрофы отмечали, что произошла чудовищная ошибка. Однако это случилось на фоне кризиса, к которому причастны американские власти.
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