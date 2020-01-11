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В Тегеране признали, что украинский лайнер был сбит по ошибке


11.1.2020 16:02
В Тегеране признали, что украинский лайнер был сбит по ошибкеФото: kaztag.kz

Система ПВО Ирана приняла украинский Boeing-737 за крылатую ракету, заявил командующий Военно-космическими войсками Корпуса Стражей Исламской революции Амир Али Хаджизаде.

Признав ответственность Тегерана за крушение лайнера, генерал добавил, что решение об атаке было принято в течение нескольких секунд.

По данным агентства "Интерфакс", украинский Boeing был сбит по ошибке. Согласно официальной версии, которую озвучили в Тегеране, оператор, располагавший лишь несколькими секундами для принятия решения, полагал, что речь идет о крылатой ракете, а не пассажирском лайнере.

Командующий Военно-космическими войсками Корпуса Стражей Исламской революции Амир Али Хаджизаде, заявив об ответственности Тегерана за крушение самолета, пояснил, что ранее появились сведения о запуске ракеты "Круз". Зная об этом, оператор, выпустивший ракету по Boeing, принял решение сбивать цель.

Кроме того, в Тегеране указали на некий сбой в системе связи, который произошел в тот момент и сыграл роковую роль. По словам Хаджизаде, он хотел "умереть", когда узнал об авиакатастрофе. Командующий Военно-космическими войсками КСИР добавил, что готов понести любое наказание за трагическое происшествие.

Генерал также подчеркнул, что незадолго до ЧП иранские военные просили о временном прекращении полетов гражданской авиации в связи с ракетными ударами по базам Соединенных Штатов на территории Ирака.

Ранее президент Хасан Рухани заявил, что Исламская Республика сожалеет о случившемся. По его словам, расследование будет доведено до конца, всех виновных накажут по всей строгости. В МИД республики отмечали, что произошла чудовищная ошибка. Однако это случилось на фоне кризиса, к которому причастны американские власти.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 291

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