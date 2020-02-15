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В центре Москвы мужчина с ножом напал на прихожан в храме
12:03
Фото: livejournal.com
Столичная полиция приступила к проверке по факту ЧП, случившегося в храме на Бакунинской улице в центре Москвы.
Как сообщила журналистам официальный представитель МВД Ирина Волк, в результате инцидента были ранены двое мужчин.
Сегодня, 16 февраля, в храме в центре российской столицы было совершено вооруженное нападение. По данным ТАСС, мужчина с ножом напал на прихожан во время службы. Пострадавшие в тот момент находились у алтаря.
Информации о состоянии раненых из официальных источников пока не поступало.
Полицейским уже удалось установить личность нападавшего, который был задержан сразу после ЧП. Мотивы действий 26-летнего жителя Липецкой области выясняются.
Ранее стало известно о происшествии в Калининграде, где местный житель открыл стрельбу по своим знакомым. В результате инцидента погибли три человека, включая злоумышленника.
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