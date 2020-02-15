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В центре Москвы мужчина с ножом напал на прихожан в храме


12:03
В центре Москвы мужчина с ножом напал на прихожан в храмеФото: livejournal.com

Столичная полиция приступила к проверке по факту ЧП, случившегося в храме на Бакунинской улице в центре Москвы.

Как сообщила журналистам официальный представитель МВД Ирина Волк, в результате инцидента были ранены двое мужчин.

Сегодня, 16 февраля, в храме в центре российской столицы было совершено вооруженное нападение. По данным ТАСС, мужчина с ножом напал на прихожан во время службы. Пострадавшие в тот момент находились у алтаря.

Информации о состоянии раненых из официальных источников пока не поступало.

Полицейским уже удалось установить личность нападавшего, который был задержан сразу после ЧП. Мотивы действий 26-летнего жителя Липецкой области выясняются.

Ранее стало известно о происшествии в Калининграде, где местный житель открыл стрельбу по своим знакомым. В результате инцидента погибли три человека, включая злоумышленника.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 269

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