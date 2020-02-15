|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Житель Калининграда открыл стрельбу в центре города
15.2.2020 21:58
Фото: livejournal.com
По предварительным данным, в результате инцидента смертельные ранения получили два человека.
В числе жертв - беременная женщина, ранен ребенок, передает ТАСС.
ЧП случилось на улице Баранова, в самом центре Калининграда, где неизвестный открыл стрельбу из охотничьего карабина, сообщают региональные СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В администрации города подтвердили сведения о гибели двух человек - мужчины и беременной женщины. Кроме того, в результате инцидента получил ранение ребенок.
По данным ТАСС, застрелив двух человек, злоумышленник пытался покончить с собой. В настоящее время он находится в больнице. Сведений о его личности и мотивах из официальных источников на данный момент не поступало.
На месте происшествия сейчас продолжают работу экстренные службы, обстоятельства случившегося выясняются.
Ранее стало известно о стрельбе в Ставрополе, где на территории психиатрической больницы был убит человек.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|