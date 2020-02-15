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В Венесуэле найдены останки трехметровой доисторической рогатой черепахи


15.2.2020 17:53
В Венесуэле найдены останки трехметровой доисторической рогатой черепахиФото: alchetron.com

По мнению специалистов, с помощью рогов рептилии могли защищать себя от десятиметровых крокодилов.

Окаменелые останки, сопоставимые по размерам с легковым автомобилем, палеонтологи обнаружили в Венесуэле и Колумбии, передает ТАСС.

Как рассказал один из авторов работы, сотрудник Цюрихского университета Марсело Санчес, крупная доисторическая бокошейная черепаха Stupendemys geographicus по размерам сравнима с легковым автомобилем. Вес ее при этом мог превышать тонну - почти в сто раз больше, чем у ее ближайшего родственника – большеголовой бокошейной амазонской черепахи (Emys dumeriliana).

По словам ученых, представители этих пресмыкающихся обитали примерно 9-6 млн лет назад, начиная с позднего миоцена. Рогатые черепахи были распространены на севере Южной Америки. Учитывая некоторые особенности анатомии древних рептилий, специалисты полагают, что сейчас в Амазонии можно встретить их потомков, но они куда более мелкие.

По оценкам палеонтологов, масса Stupendemys geographicus превышала 1,1 тонн. Своими выводами исследователи поделились в статье, которая опубликована в научном издании Science Advances.

Ранее ученые смогли доказать, что опоссумы опыляют растения-паразиты в Бразилии.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 113

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