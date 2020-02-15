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Ученые доказали, что опоссумы опыляют растения-паразиты в Бразилии
15.2.2020 15:32
Фото: wallpaperbetter.com
Исследователи на протяжении десятилетий искали подтверждения того, что эти животные могут оказаться "причастны" к опылению грибов бразильского растения-паразита. Лишь сейчас ученые при помощи инфракрасных камер смогли выяснить, как все происходит на самом деле.
Отчет о выводах биологов опубликован в журнале Ecology. По словам авторов исследования, загадочными опылителями паразитического растения действительно являются опоссумы. Они попались на инфракрасные камеры, которые ранее расставили ученые.
Паразитическое растение Scybalium fungiforme – сцибаллиум грибообразный – произрастает вдоль атлантического побережья Бразилии. Питаясь за счет корней других растений, он бывает заметен исключительно во время цветения. В этот период на нем появляются цветы, визуально напоминающие грибы.
Ранее ученые уже пришли к выводу, что птицы или пчелы не могут опылять сцибаллиум. Дело в том, что пестики этого растения покрыты жесткими чешуйками. В 1990-х годах среди биологов появились предположения о причастности к процессу опыления местных опоссумов.
С помощью острых когтей зверьки пробирались сквозь чешуйки к сладкому нектару, попутно опыляя цветки сцибаллиума. Гипотеза оказалась верной. Подтверждения были получены вскоре после того, как рядом с цветущим растением поставили инфракрасные камеры.
Ранее ученый развенчал миф о героических вомбатах, которые самоотверженно спасали других зверей во время чудовищных пожаров в Австралии.
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