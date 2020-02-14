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В Сингапуре коронавирус распространяется среди прихожан церкви пятидесятников


14.2.2020 21:38
В Сингапуре коронавирус распространяется среди прихожан церкви пятидесятниковФото: livejournal.com

В Сингапуре выявили девять больных коронавирусом COVID-19, шесть из которых являются прихожанами церкви пятидесятников Grace Assembly of God Church. Как передает The Straits Times, еще у тринадцати прихожан данной церкви, несмотря на отсутствие симптомов, зафиксирован положительный результат на наличие в организме возбудителя.

По данным Минздрава Сингапура, на сегодняшний день в стране инфицированы коронавирусом 67 человек.

За пределами КНР, где счет уже идет на десятки тысяч заболевших, в мире зафиксировано свыше 580 случаев заражения COVID-19. Более тридцати из них зарегистрированы в Таиланде, 28 - в Южной Корее, 19 - в Малайзии, 18 - на Тайване, по 16 - в Германии и Вьетнаме, по 15- в Австралии и Соединенных Штатах.

Ранее под Ханоем закрыли на карантин район с населением 10 600 человек. Власти Вьетнама приняли это решение после того, как у семи жителей коммуны Сон Лой подтвердился коронавирус.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 135

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