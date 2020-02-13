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Под Ханоем закрыли на карантин район с населением 10 600 человек
13.2.2020 14:18
Фото: free-news.su
Власти Вьетнама приняли решение закрыть на карантин коммуну Сон Лой, на территории которой проживает более 10,5 тыс. человек.
Меры были предприняты после того, как семь местных жителей заразились новым коронавирусом Covid-19.
О случившемся рассказывает газета VNExpress.
В состав коммуны Сон Лой, расположенной неподалеку от Ханоя, входят несколько деревень. Карантин, начавшийся сегодня, 13 февраля, будет действовать в течение двадцати дней. На протяжении этого периода в пределах района не будут проводиться занятия в школах, продукты местным жителям будут развозить мобильные лавки.
Число пунктов, где можно проверить состояния здоровья, возросло с пяти до восьми. Всем жителям коммуны бесплатно раздают маски. Кроме того, всем, кого затронет карантин, постановили ежедневно выделять пособие на питание. Сотрудникам медпунктов будут выплачивать по 60 000 донгов в сутки (около $2,3), а жителям коммуны - по 40 000 донгов.
Всего на территории Вьетнама было выявлено шестнадцать случаев заражения новым коронавирусом, вспышка которого началась в китайском Ухане в конце прошлого года.
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