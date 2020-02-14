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Житель Кабардино-Балкарии прострелил голову девочке, разгоняя собак
14.2.2020 21:11
Фото: btu.org.ua
Следственные органы КБР приступили к проверке по факту инцидента, в результате которого пострадала малолетняя девочка.
По предварительным данным, мужчина стрелял в собак, однако попал в голову ребенка.
ЧП случилось накануне, 13 февраля, на территории селения Золукокоаже. По улице шла местная жительница с малолетней дочерью, когда раздался громкий хлопок. Девочка заплакала, после чего мать обнаружила, что у ребенка травмирована голова.
Девочку с окровавленной головой доставили в медицинское учреждение, где незамедлительно провели рентгенологическое исследование. Как оказалось, в мягких тканях головы ребенка находилась пуля калибра 7,62 мм. Врачи сразу же прооперировали девочку.
В ходе начатой проверки было установлено, что неподалеку от места ЧП стрелял из охотничьего карабина 47-летний мужчина. Как пояснил оперативникам местный житель, он пытался разогнать стаю бродячих псов и якобы целился исключительно в воздух.
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