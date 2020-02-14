Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Житель Кабардино-Балкарии прострелил голову девочке, разгоняя собак

14.2.2020 21:11

Фото: btu.org.ua



Следственные органы КБР приступили к проверке по факту инцидента, в результате которого пострадала малолетняя девочка.



По предварительным данным, мужчина стрелял в собак, однако попал в голову ребенка.



ЧП случилось накануне, 13 февраля, на территории селения Золукокоаже. По улице шла местная жительница с малолетней дочерью, когда раздался громкий хлопок. Девочка заплакала, после чего мать обнаружила, что у ребенка травмирована голова.



Девочку с окровавленной головой доставили в медицинское учреждение, где незамедлительно провели рентгенологическое исследование. Как оказалось, в мягких тканях головы ребенка находилась пуля калибра 7,62 мм. Врачи сразу же прооперировали девочку.



В ходе начатой проверки было установлено, что неподалеку от места ЧП стрелял из охотничьего карабина 47-летний мужчина. Как пояснил оперативникам местный житель, он пытался разогнать стаю бродячих псов и якобы целился исключительно в воздух.



Автор: Злата Богатова

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