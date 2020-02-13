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В КНР сменили партийных руководителей Хубэя и Уханя
13.2.2020 12:12
Фото: vk.com
Сменилось партийное руководство в китайской провинции Хубэй и ее столице - городе Ухане, где в конце прошлого года были выявлены первые больные с коронавирусом нового типа.
Об этом сегодня сообщает CGTN.
Ухань считается источником распространения нового инфекционного заболевания. Количество жителей, которые заразились коронавирусом, в нем, как и по всей провинции, остается намного более высоким. Печальное лидерство по стране удерживает и уровень числа летальных исходов.
На место секретаря парткома провинции, которое ранее занимал Цзян Чаолян, назначен 63-летний Ин Юн. С 2017 года он являлся мэром Шанхая, а до этого работал в качестве председателя суда провинции Чжэцзян. По данным Bloomberg, партийный деятель считается протеже председателя КНР Си Цзиньпина.
Отправленного в отставку секретаря горкома Уханя Ма Гоцяна сменил на этом посту Ван Чжулинь. Ранее он был секретарем горкома Цзинаня - столицы Шаньдуна.
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