Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения фигурантам по делу MH17

4.2.2020 04:26

Фото: livejournal.com



Фигурантам по делу о крушении малайзийского Boeing, летом 2014 года сбитого в небе над Донецкой областью, предъявлены обвинения. В числе четырех обвиняемых - Игорь Гиркин.



Обвинения были предъявлены прокуратурой Нидерландов.



Первое слушание по этому делу назначено на 9 марта, передает агентство "Интерфакс". Со ссылкой на адвоката одного из обвиняемых Елену Кутьину уточняется, что Национальная прокуратура Нидерландов уже предъявила обвинения четырем фигурантам. На заседание были вызваны россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинский гражданин Леонид Харченко. Кутьина не сообщила, собираются ли фигуранты появиться на судебном заседании, которое пройдет в Амстердаме.



Пассажирский самолет Boeing-777 компании Malaysia Airlines разбился 17 июля 2014 года. Лайнер, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, выполнял рейс МН17. Он был сбит, когда пролетал над территорией Донбасса. Жертвами катастрофы стали все 298 человек, которые в то момент были в самолете.



Трагедию расследовала совместная следственная группа (JIT, ССГ), в состав которой входили представители австралийских, бельгийских, малайзиских, нидерландских и украинских правоохранительных структур. Осенью 2016 года они огласили версию о том, что по воздушному судну выпустили ракету из ЗРК "Бук". Позже были озвучены выводы о принадлежности "Бука" к российской 53-й зенитно-ракетной бригаде, которая дислоцирована в Курске. В России все эти варианты решительно отвергают.



Власти Малайзии ранее также с сомнением восприняли утверждения о причастности РФ к авиакатастрофе, которая произошла на Украине в 2014 году. Как ранее заявлял премьер-министр страны Махатхир Мохамад, "тип ракет, при помощи которого сбили самолет, имеется у России, но они также есть и у Украины". Поэтому необходимы неопровержимые доказательства, что запуск был осуществлен именно российской стороной.



Автор: Злата Богатова

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