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Внук Назарбаева просит политического убежища в Великобритании
13.2.2020 11:48
Фото: smi2.net
Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева попросил у Великобритании политического убежища
Об этом 29-летний Айсултан Назарбаев рассказал в своем фейсбуке.
По словам родственника внука бывшего лидера нации, на него в последнее время якобы оказывает сильное давление семья. В результате он был вынужден обратиться к британским властям с просьбой о предоставлении политического убежища.
Внук Нурсултана Назарбаева также анонсировал публикацию его интервью Times, в котором он собирается поделиться некими сведениями "о высокомасштабной коррупции". Молодой человек пояснил, что речь идет о правительствах РФ и Казахстана.
Напомним, летом прошлого года Айсултан Назарбаев, находившийся в состоянии наркотического опьянения, покусал сотрудника полиции Лондона. Позже его приговорили за это к условному сроку. Вынесенный судом вердикт предусматривал 18-месячный испытательный срок, лечение от пристрастия к запрещенным веществам, штраф и общественные работы.
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