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Власти Китая сообщили о резком скачке числа больных коронавирусом
11:16
Фото: kapital.kz
Согласно последним официальным данным, в провинции Хубэй количество заболевших превысило 48,2 тыс. человек, тогда как днем ранее речь шла о 33,3 тыс. местных жителей с подтвержденным диагнозом.
Число летальных исходов достигло 1368, передает портал "Ванъи".
Со ссылкой на данные региональных властей информационный портал рассказывает о резком скачке количества людей, которые инфицированы новым коронавирусом. На территории Китая в течение минувших суток их число возросло более чем на 15 тыс.
На сегодняшний день в КНР коронавирусом заражены 59,8 тыс. человек. Власти объясняют этот факт тем, что врачи начали использовать новую методику диагностирования. В результате медики получили возможность гораздо быстрее выявлять заболевших.
По официальным сведениям, число пациентов, умерших от COVID-19, достигло 1 368 человек. Покинули больницы в связи с выздоровлением более 5,9 тыс. пациентов. Специалисты сообщают, что уровень смертности от нового заболевания по стране сейчас оставляет 2,28%.
Ранее ВОЗ присвоила коронавирусу, распространившемуся в конце прошлого года из китайской провинцим Хубэй в центре страны, официальное название.
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