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Парфюмеры восстановили любимый аромат Ахматовой


12.2.2020 23:59
Парфюмеры восстановили любимый аромат АхматовойФото: gorvesti.ru

Восстановленный парфюмерами запах любимых духов выдающейся российской поэтессы Анны Ахматовой будет представлен на выставке "Юрий Анненков. Революция за дверью".

Экспозиция, подготовленная Музеем русского импрессионизма начнет работу завтра, 13 февраля, сообщает ТАСС.

Парфюмерам удалось воссоздать аромат, который очень любила поэтесса Анна Ахматова, сообщила руководитель музея Юлия Петрова. Он будет представлен на выставке, посвященной творчеству живописца, художника театра и иллюстратора Юрия Анненкова. Экспозиция, открывающаяся 13 февраля, будет включать портрет поэтессы, а также Льва Троцкого, Всеволода Мейерхольда и других видных деятелей того времени.

По словам Юлии Петровой, организаторы стремятся к созданию "цельной, запоминающейся" атмосферы, которая сможет затронуть все чувства посетителей выставки. На этот раз для зрителей не только будут звучать стихи, экспозицию будут сопровождать ароматы. Воссоздать аромат, который Анна Ахматова называла "духи моей молодости", парфюмеры смогли при участии сотрудников музея, отметила руководитель культурного учреждения.

Экспозиция продлится до 24 мая 2020 года. Творчество Юрия Анненкова впервые представлено в таком объеме. Посетителям представится уникальная возможность увидеть свыше ста произведений живописи, графических портретов и эскизов к постановкам, которые переданы организаторам из коллекций ведущих музеев и частных собраний - как России, так и Франции.

Ранее руководство Тульской области анонсировало целый ряд мероприятий, посвященных 150-летнему юбилею выдающегося писателя Ивана Бунина. Ключевыми событиями программы станут праздник "К Буниным в Ефремов", который пройдет 7 июня, и намеченная на осень экспозиция в Региональном библиотечно-информационном комплексе.

Автор: Злата Богатова

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