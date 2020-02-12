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Экс-глава управления ФСИН погиб в зале суда после оглашения приговора


12.2.2020 20:47
Экс-глава управления ФСИН погиб в зале суда после оглашения приговораФото: sm-news.ru

Бывший начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов нанес себе смертельное ранение сразу после оглашения приговора, передают российские СМИ.

К моменту прибытия медиков осужденный был еще жив, однако вскоре скончался от потери крови.

ЧП случилось в столичном Чертановском суде Москвы, где экс-начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов был сегодня признан виновным в вымогательстве в особо крупном размере. Вскоре после оглашения приговора он умер в результате большой кровопотери.

Ранее в прессе появились сообщения о том, что приговоренный к трем годам ветеран МВД СССР сделал выстрел из наградного пистолета. Однако позже эти сведения опровергли представители правоохранительных органов. Каким образом Свиридов мог пронести в суд оружие и наснести из него себе смертельное ранение, выясняется в рамках уголовного дела по статье о халатности, передает агентство "Интерфакс".

По данным СМИ, у Виктора Свиридова ранее диагностировали онкологическое заболевание в последней стадии. Со ссылкой на адвокатов уточняется, что подсудимый, который в прошлом также участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, рассчитывал на снисхождение суда с учетом состояния его здоровья и преклонного возраста.

В Чертановском суде позже пояснили, что Свиридова могли приговорить к наказанию в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет, но учли смягчающие факторы. Кроме того, подсудимый находился под подпиской о невыезде. Поэтому вопрос об его освобождении в связи с онкологическим заболеванием должен был решаться уже после взятия его под стражу. К материалам дела приобщили эпикриз из онкоцентра имени Блохина, однако требовалось в установленном порядке провести процедуру медосвидетельствования.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 226

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