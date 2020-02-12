Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Супруга Валерия Когана продает за $45 млн апартаменты на Манхэттене

12.2.2020 12:26

Фото: dreamstime.com

Plaza Hotel



Компания, связанная с Ольгой Коган, супругой российского бизнесмена Валерия Когана, выставила на продажу апартаменты на Манхэттене.



Об этом сообщает The Wall Street Journal. Как стало известно, престижную жилплощадь можно приобрести за сорок пять миллионов долларов.



Со ссылкой на информацию брокера Douglas Elliman уточняется, что речь идет об апартаментах в Plaza Hotel, который расположен на Пятой Авеню. В период 2007-2008 годов компанией Коган были приобретены две квартиры в этом здании. Сумма сделки составила двадцать шесть миллионов. Позже помещения, включающие в себя одну из знаменитых башенок Plaza Hotel, были объединены.



Окна апартаментов, в которых имеется четыре спальни, обшитый деревом кабинет, столовая и гостиная, выходят на Центральный парк. При отделке помещений был использован оникс и позолота.



Автор: Злата Богатова

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