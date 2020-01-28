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В Кишиневе отремонтируют дом-музей Пушкина


28.1.2020 04:25
В Кишиневе отремонтируют дом-музей ПушкинаФото: wikimapia.org

В ближайшее время в столице Молдовы начнут ремонт кровли дома-музея Александра Пушкина, сообщает телевизионный канал "МИР 24".

Глава государства Игорь Додон отдал поручение мэрии Кишинева и Минкультуры республики найти средства на эти цели.

Предполагается, что общая сумма затрат превысит 30 тысяч долларов, пояснил президент Молдовы.

Игорь Додон совместно с экспертами ранее оценил техническое состояние музейного комплекса, не реставрировавшегося с 1987 года. Комиссия пришла к выводу, что здание сейчас находится в плачевном состоянии. В частности, срочного ремонта требует крыша главного здания - покрытие треснуло и остро нуждается в замене.

По словам молдавского лидера, работы предполагается начать уже в марте-апреле этого года. Важность задачи обусловлена не только необходимостью сохранить монумент и культурный памятник, речь идет о дружеских отношений с Российской Федерацией, отметил Додон.

Капитальную реконструкцию дома-музея планируют начать не раньше чем через год, как только будет полностью подготовлена вся проектная документация.

Ранее президент РФ Владимир Путин выразил намерение оказать молдавским партнерам финансовую поддержку в реставрации этого музея.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 178

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