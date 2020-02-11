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Женская сеть myJulia.ru
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В Амстердаме прогремел взрыв
11:32
Фото: livejournal.com
ЧП случилось в одном из офисов почтовой компании, сообщает полиция города на своей странице в Twitter.
Обстоятельства случившегося выясняются, на месте происшествия работают экстренные службы.
Как стало известно, взрыв произошел сегодня утром. В результате инцидента, случившегося в офисе одной из почтовых компаний Амстердама, никто не пострадал.
Подтвердив сведения об инциденте, полиция города уточняет, что взрывное устройство могло находиться в посылке.
По данным Reuters, спустя некоторое время в том же отделении был слышен еще один взрыв. Обстоятельства ЧП сейчас выясняют правоохранители.
Сведений о пострадавших нет.
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