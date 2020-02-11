ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Пензе вынесли приговор по делу «Сети»
В Пензе вынесли приговор по делу «Сети»
Под Иркутском при столкновении с машиной погибла женщина, катавшаяся на надувных санях
Под Иркутском при столкновении с машиной погибла женщина, катавшаяся на надувных санях
В провинции Хубэй за сутки скончались более 100 человек
В провинции Хубэй за сутки скончались более 100 человек
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Амстердаме прогремел взрывВ Амстердаме прогремел взрыв
Посольство РФ в Германии осудило статью польского посла о Второй мировойПосольство РФ в Германии осудило статью польского посла о Второй мировой
СМИ: националисты избили россиян, белорусов и украинцев, которые говорили по-русски в ПольшеСМИ: националисты избили россиян, белорусов и украинцев, которые говорили по-русски в Польше
В ЮАР обитающий в национальном парке павиан усыновил львенкаВ ЮАР обитающий в национальном парке павиан усыновил львенка
Филиппины расторгают военный договор с СШАФилиппины расторгают военный договор с США

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

В лабиринте огнедышащей love. Глава 16В лабиринте огнедышащей love. Глава 16
В лабиринте огнедышащей love. Глава 15В лабиринте огнедышащей love. Глава 15
В лабиринте огнедышащей love. Глава 11В лабиринте огнедышащей love. Глава 11
Конкурс "Лучший пользователь января" с "Эксмо" на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь января" с "Эксмо" на MyCharm.ru
В лабиринте огнедышащей love. Глава 10В лабиринте огнедышащей love. Глава 10

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Амстердаме прогремел взрыв


11:32
В Амстердаме прогремел взрывФото: livejournal.com

ЧП случилось в одном из офисов почтовой компании, сообщает полиция города на своей странице в Twitter.

Обстоятельства случившегося выясняются, на месте происшествия работают экстренные службы.

Как стало известно, взрыв произошел сегодня утром. В результате инцидента, случившегося в офисе одной из почтовых компаний Амстердама, никто не пострадал.

Подтвердив сведения об инциденте, полиция города уточняет, что взрывное устройство могло находиться в посылке.

По данным Reuters, спустя некоторое время в том же отделении был слышен еще один взрыв. Обстоятельства ЧП сейчас выясняют правоохранители.

Сведений о пострадавших нет.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Февраль 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
  

Популярное

В Минобразования Украины прокомментировали учебник с Киану РивзомВ Минобразования Украины прокомментировали учебник с Киану Ривзом
Названа одна из главных угроз для почвенных экосистем ЕвропыНазвана одна из главных угроз для почвенных экосистем Европы
Под Челябинском из-за протестов жителей закрывают карантинный пунктПод Челябинском из-за протестов жителей закрывают карантинный пункт
Названы страны, которые посещает большинство туристовНазваны страны, которые посещает большинство туристов
Бывший президент Польши высмеял требования к России о репарацияхБывший президент Польши высмеял требования к России о репарациях

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 965


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru