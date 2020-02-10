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В Европе растет число жертв шторма
10.2.2020 17:43
Фото: ilpost.it
По меньшей мере шесть человек погибли в Европе из-за обрушившегося на северные страны шторма "Кьяра".
Наибольший удар стихия нанесла по территории Великобритании, Словении и Чехии, где были зафиксированы смертельные происшествия.
В указанных странах погибли по одному человеку - первыми жертвами непогоды стали водители, на автомобили которых рухнули сломанные штормовым ветром деревья.
В Польше два человека погибли, еще два пострадали на горнолыжном курорте в результате обрушения крыши.
Экстренные службы Швеции рассказывают о гибели одного человека на озере Феген. После опрокидывания лодки, в которой находилось двое мужчин, другой пассажир числится без вести пропавшим.
Обрушившийся на Европу шторм оставил без света около 130 тыс. домов во Франции, более 60 тыс. домов в Великобритании и 10 тыс. - в Ирландии, а также порядка 50 тыс. домов в Баварии (ФРГ).
По данным специалистов, скорость порывов ветра "Кьяры" сейчас достигает уровня 140-150 км/ч.
Ранее из-за шторма "Кьяра" в северо-западной Европе отменили сотни авиа- и железнодорожных рейсов. Как уже сообщалось, вылетевший из Нью-Йорка самолет, попав в зону урагана, прибыл в Лондон на полтора часа раньше.
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