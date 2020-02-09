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Самолет из-за урагана прибыл из Нью-Йорка в Лондон на полтора часа раньше
9.2.2020 23:02
Фото: smi2.net
В воскресенье пассажирскому самолету "Боинг 747-436" удалось на восемьдесят минут быстрее запланированного времени совершить рейс из Нью-Йорка в Лондон, пишут зарубежные СМИ. Рекордного показателя экипаж смог добиться из-за обрушившегося на Европу урагана "Кьяра".
Как стало известно, в пути лайнер British Airways смог развить скорость в 1 328 километров в час.
В результате воздушное судно прошло путь за 4 часа 56 минут, передает телевизионный канал BBC News. Как указано на сервисе Flightradar24, ранее рекордным считалось авиапутешествие из Нью-Йорка в Лондон за 5 часов и 13 минут.
Ураган "Кьяра" обрушился на Великобританию и страны Северной Европу в воскресенье, 9 февраля.
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