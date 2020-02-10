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В Астраханской области волчица напала на отару овец


10.2.2020 16:50
В Астраханской области волчица напала на отару овецФото: kak-bog.ru

В окрестностях города Ахтубинска (Астраханская область) волк атаковал прицеп с отарой овец.

Хищник успел растерзать около половины находившихся там животных, передают региональные СМИ со ссылкой на рассказы очевидцев.

Как сообщает информационный портал Astrakhan Post, ЧП случилось в населенном пункте Золотуха, который расположен на территории Ахтубинского района. Волк напал на прицеп и растерзал около десяти овец - почти половину находившихся там животных.

Хищника застрелил охотник. Позднее он выложил в Сеть видеокадры, на которых запечатлен убитый волк и растерзанные им овцы. По словам охотника, нападение совершила белая волчица.

Ранее полярная волчица из пензенского зоопарк в качестве новогоднего подарка получила мужа из Европы.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 164

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