|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Астраханской области волчица напала на отару овец
10.2.2020 16:50
Фото: kak-bog.ru
В окрестностях города Ахтубинска (Астраханская область) волк атаковал прицеп с отарой овец.
Хищник успел растерзать около половины находившихся там животных, передают региональные СМИ со ссылкой на рассказы очевидцев.
Как сообщает информационный портал Astrakhan Post, ЧП случилось в населенном пункте Золотуха, который расположен на территории Ахтубинского района. Волк напал на прицеп и растерзал около десяти овец - почти половину находившихся там животных.
Хищника застрелил охотник. Позднее он выложил в Сеть видеокадры, на которых запечатлен убитый волк и растерзанные им овцы. По словам охотника, нападение совершила белая волчица.
Ранее полярная волчица из пензенского зоопарк в качестве новогоднего подарка получила мужа из Европы.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|