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Волчица из пензенского зоопарк в качестве новогоднего подарка получила мужа из Европы
16.12.2019 23:07
Фото: desktopnexus.com
Как сообщает пресс-служба зоопарка Пензы, волчица по кличке Инира долгое время жила в одиночестве и поэтому тосковала.
Животное, по словам сотрудников зверинца, очень обрадовалось появлению долгожданного жениха.
Обитающая в зоопарке Пензы полярная волчица теперь сможет создать семью. Под Новый год к ней прибыл долгожданный жених. Самца доставили из зверинца чешского города Брно. Животные смогли увидеть друг друга сразу после карантина.
Первоначально, волчица вела себя "как настоящая девушка" и клацала зубами, как только жених пытался подойти к ней, рассказывает пресс-служба зоопарка. Однако вскоре Инира перестала демонстрировать норов и начала даже проявлять нежность.
К настоящему времени волки стали практически неразлучными, они постоянно вместе бегают по своему вольеру, парой красуясь перед посетителями зоосада, отметили сотрудники учреждения.
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