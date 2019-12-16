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Волчица из пензенского зоопарк в качестве новогоднего подарка получила мужа из Европы


16.12.2019 23:07
Волчица из пензенского зоопарк в качестве новогоднего подарка получила мужа из ЕвропыФото: desktopnexus.com

Как сообщает пресс-служба зоопарка Пензы, волчица по кличке Инира долгое время жила в одиночестве и поэтому тосковала.

Животное, по словам сотрудников зверинца, очень обрадовалось появлению долгожданного жениха.

Обитающая в зоопарке Пензы полярная волчица теперь сможет создать семью. Под Новый год к ней прибыл долгожданный жених. Самца доставили из зверинца чешского города Брно. Животные смогли увидеть друг друга сразу после карантина.

Первоначально, волчица вела себя "как настоящая девушка" и клацала зубами, как только жених пытался подойти к ней, рассказывает пресс-служба зоопарка. Однако вскоре Инира перестала демонстрировать норов и начала даже проявлять нежность.

К настоящему времени волки стали практически неразлучными, они постоянно вместе бегают по своему вольеру, парой красуясь перед посетителями зоосада, отметили сотрудники учреждения.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 244

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