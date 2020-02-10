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Джефф Монсон будет сдавать ЕГЭ в Подмосковье


10.2.2020 15:11
Джефф МонсонФото: smi366.ru
Джефф Монсон

Среди участников акции "Единый день сдачи ЕГЭ родителями" будет спортсмен Джефф Монсон, передают российские СМИ.

Как стало известно, депутат Совета депутатов подмосковного Красногорска будет проходить испытание по истории.

По данным Минобразования Московской области, Джефф Монсон будет сдавать ЕГЭ 29 февраля. Масштабная акция, которая будет проходить в этот день, охватит все школы муниципалитета. Пресс-служба ведомства сообщает, что родителям выпускников представится уникальная возможность оказаться на месте своих детей.

"Пробные" ЕГЭ для родителей начнут проводить на территории Подмосковья уже 14 февраля. Первыми участниками испытания станут жители Одинцово, которых будут ожидать в лингвистической гимназии.

Вплоть до конца месяца родители смогут убедиться, каким образом будет контролироваться вход в пункт проведения экзамена, а также узнать, как печатаются и сканируются работы. Акция затронет все муниципальные образования Московской области.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 259

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