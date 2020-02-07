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Главный «Оскар» достался фильму «Паразиты»


08:00
Главный «Оскар» достался фильму «Паразиты»Фото: smi2.net

Лента южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо удостоена премии "Оскар" как лучший фильм, передает агентство "Интерфакс".

Картина стала первым фильмом, созданным не на английском языке, который смог получить эту престижную награду.

Кроме того, впервые лауреатом главной награды американской киноакадемии стал южнокорейский фильм. В прошлом приз получали преимущественно картины, снятые в Соединенных Штатах или Европе, в частности, Великобритании, Испании, Италии и Франции.

В 2012 году премия досталась французскому фильму "Артист" режиссера Томма Лангманна. Но все ленты, завоевывавшие в прошлом "Оскар", снимались на английском языке.

"Паразиты" рассказывают о семействе Китэка, члены которого решают поправить собственное финансовое положение за счет гораздо более обеспеченной семьи Пак. В этих целях они нанимаются в богатый дом на работу.

Картина также получила премии в номинациях "Лучший иностранный фильм" и "Лучший оригинальный сценарий", а Пон Чжун Хо получил награду как лучший режиссер.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 286

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