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В Казахстане число жертв беспорядков возросло до 10 человек
9.2.2020 18:19
Фото: kapital.kz
В результате беспорядков, охвативших несколько населенных пунктов на юге Казахстана, по уточненным данным, погибли десять человек.
Местные власти информируют о пятидесяти пострадавших, восемь которых сейчас находятся в реанимации. Врачи оценивают их состояние как крайне тяжелое, сообщили в Минздраве страны.
В общей сложности за помощью к медикам после инцидента обратились более полутора сотен человек, свыше двадцати сделали это на территории Киргизии. В результате сорок человек были экстренны госпитализированы в Казахстане, еще десять - получают лечение в стационарах киргизских больниц.
Силовики информируют о том, что в ходе беспорядков были сожжены двадцать пять жилых домов и более тридцати коммерческих объектов, уничтожено около сорока автомобилей.
Ранее сообщалось о том, что конфликт разгорелся после бытовой ссоры, однако позже власти рассказали о том, что ЧП случилось в результате дорожной аварии. По словам замминистра внутренних дел Казахстана Алексея Калайчиди, незадолго до инцидента в Кордайском районе Джамбульской области, где дело дошло до стрельбы и поджогов, две группы лиц не поделили дорогу.
Как отметил Калайчиди, участники дорожного конфликта вступили в перепалку, а потом и потасовку. Информация об этом попала в соцсети и начала стремительно распространяться, обрастая подробностями. Массовые беспорядки, по данным полиции, могли быть спровоцированы рассылками, которые пользователи копировали, не задумываясь. В итоге начались беспорядки, охватившие несколько населенных пунктов.
После инцидента полиция задержала около пятидесяти человек.
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