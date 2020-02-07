Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Казахстане восемь человек погибли в массовой драке

10:56

Фото: rt.com



ЧП случилось на территории Кордайского района Жамбылской области на юге Казахстана.



Сведения о гибели восьми человек подтвердил глава МВД страны Ерлан Тургумбаев.



Выступив сегодня, 8 февраля, на брифинге в Нур-Султане, министр внутренних дел сообщил о том, что ранения получили не менее сорока человек. В числе пострадавших - сотрудники полиции. Двое правоохранителей попали в больницу с огнестрельными повреждениями.



По словам Ерлана Тургумбаева, первоначально участниками конфликта стали около семидесяти "агрессивно настроенных жителей". Позднее из-за провокационных действий количество втянутых в драку людей возросло до трехсот. Оказывая активное сопротивление полицейским, дерущиеся использовали камни, металлические предметы и огнестрельное оружие. В результате конфликт охватил населенные пункты Аукаты и Боланбатыр.



Министр сообщил, что в ходе беспорядков было повреждено свыше тридцати домов, пятнадцать торговых объектов и двадцать три автомобиля, фиксировались поджоги.



Полиция задержала сорок семь человек, изъято два охотничьих ружья. По факту ЧП ведется досудебное расследование. Речь идет о статьях об убийстве и организации и участии в массовых беспорядках. К месту происшествия ранее были направлены замглавы МВД Казахстана и первый заместитель генпрокурора.



Автор: Злата Богатова

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