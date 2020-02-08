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В Индии 12 человек погибли при взрыве на празднике
8.2.2020 21:10
Фото: kapital.kz
На севере Индии по меньшей мере двенадцать человек стали жертвами взрыва фейерверков, передают зарубежные СМИ.
Трагедия случилась во время сикхского религиозного праздника.
По предварительным данным, на тележку, на которой находилось большое количество фейерверков, могли попасть искры от праздничных хлопушек. В результате прогремел мощный взрыв, жертвами которого стали не менее двенадцати человек.
Как сообщает телевизионный канал NDTV, трагедия случилась на территории индийского штата Пенджаб, расположенного в северной части страны. Пиротехника взорвалась во время религиозного праздника, который отмечали местные сикхи.
Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося.
Ранее в Мексике петарда попала в склад, где хранилась пиротехника, предназначенная для празднования приближающегося праздника. Жертвами ЧП стали тогда четырнадцать человек, более двадцати пострадали и были экстренно госпитализированы.
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