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В Москве мошенница вынесла из квартиры пенсионерки 1,5 млн рублей
8.2.2020 13:55
Фото: kaluga24.tv
Представившись сотрудницей Пенсионного фонда, злоумышленница вошла в квартиру пожилой москвички под предлогом замены денежных средств.
В результате потерпевшая лишилась полутора миллионов рублей, передает ТАСС.
Неизвестная женщина проникла в квартиру пенсионерки, выдавая себя за сотрудницу Пенсионного фонда. В результате злоумышленница похитила полтора миллиона рублей, сообщается со ссылкой на пресс-службу столичного полицейского главка.
ЧП случилось в минувшую пятницу, 7 февраля, на юго-востоке Москвы. В правоохранительные органы поступило заявление от жительницы дома 7-2 по улице Верхние Поля. По словам пожилой женщины, к ней обратилась неизвестная, предложив провести замену денежных средств. Пустив домой мошенницу, пенсионерка потеряла крупную сумму.
Правоохранители приступили к расследованию, возбуждено уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере.
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