Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Суд арестовал замглавы Генштаба Арсланова

8.2.2020 11:46

Фото: Минобороны РФ



Решение принял 235 гарнизонный военный суд, арестовавший замглавы Генштаба ВС России по делу о хищении 6,7 млрд рублей на срок до седьмого апреля.



Ранее сообщалось о задержании генерал-полковника Халила Арсланова.



Замначальника Генштаба Вооруженных сил РФ ранее оказался среди фигурантов уголовного дела о хищении 6,7 млрд рублей. Халилу Арсланову уже официально предъявили обвинение, передает "Интерфакс". Генерал-полковнику инкриминируется два эпизода, связанных с присвоением денежных средств в рамках исполнения госконтракта.



По данным агентства, следователь во время судебного заседания обвинил замглавы Генштаба ВС РФ в симуляции заболевания. По мнению правоохранителей, речь идет о периоде с октября по декабрь 2019 года. Обвиняемый в крупном мошенничестве Халил Арсланов в это время уклонялся от участия в следственных действиях. Симулируя болезнь, требующую лечения в условиях стационара, он пытался остаться в военном госпитале, хотя не имел к этому каких-либо объективных показаний.



По данным российских СМИ, уголовное дело было возбуждено еще летом 2013 года, сразу после того, как выявили хищение денежных средств. Нарушения обнаружились во время проверки условий заключения госконтракта. Речь шла об оказании услуг связанных с осуществлением ремонта и сервисного обслуживания военной спецтехники ВС.



Среди фигурантов этого уголовного дела ранее также оказались, в частности, руководитель управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС России Павел Кутахов и возглавлявший 1-е управление ГУ связи ВС генерал-майор Александр Оглоблин.



Автор: Злата Богатова

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