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По делу о хищении задержали замглавы Генштаба
7.2.2020 14:19
Фото: Минобороны РФ
Замначальника Генштаба ВС России Халил Арсланов стал фигурантом уголовного дела о хищении 6,7 млрд рублей, сообщает сегодня агентство "Интерфакс".
Со ссылкой на собственный информированный источник уточняется, что высокопоставленного военного заподозрили в мошеннических действиях.
Как стало известно, генерал-полковнику ранее уже было официально предъявлено обвинение в причастности к хищению около 6,7 млрд рублей. Сотрудники ФСБ провели задержание замглавы Генштаба ВС РФ сегодня утром. Халилу Арсланову инкриминируют два эпизода в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.
Уточняется, что Арсланова задержали сегодня ранним утром. Из дома его доставили на допрос. В скором времени будет решен вопрос об избрании меры пресечения, следствие намерено просить об аресте.
По данным российских СМИ, уголовное дело было возбуждено еще летом 2013 года, сразу после того, как выявили хищение денежных средств. Нарушения обнаружились во время проверки условий заключения госконтракта. Речь шла об оказании услуг связанных с осуществлением ремонта и сервисного обслуживания военной спецтехники ВС.
Среди фигурантов этого уголовного дела ранее также оказались, в частности, руководитель управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС России Павел Кутахов и возглавлявший 1-е управление ГУ связи ВС генерал-майор Александр Оглоблин.
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