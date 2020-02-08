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В проливе Ла-Манш задержаны лодки с 90 мигрантами
8.2.2020 11:23
Фото: livejournal.com
Береговая охрана Великобритании остановила несколько лодок, в которых находились нелегальные мигранты из стран Африки.
Как передает ВВС, в общей сложности в проливе Ла-Манш были задержаны девяносто человек.
Уроженцев стран Африки обнаружили и остановили 6 февраля. Со ссылкой на заявление местных правоохранительных органов уточняется, что среди тех, кто пытался по воде перебраться в Великобританию из Франции, также были уроженцы Ближнего Востока.
По данным официальной статистики, в течение прошлого года Ла-Манш пересекли почти 1,9 тыс. нелегальных мигрантов. За период с начала 2020 года пойманы уже более 370 беженцев.
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