Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Татарстане при крушении вертолета погиб депутат Госдумы Хайруллин

7.2.2020 21:57

Фото: livejournal.com



Два человека получили травмы, в тяжелом состоянии их доставили в больницу, передает ТАСС.



Катастрофа случилась в районе Куйбышевского водохранилища.



Как стало известно, летательный аппарат упал на лед Куйбышевского водохранилища, на расстоянии около шести километров от берега. Ранее старший помощник Приволжского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Майя Иванова сообщила о том, что в результате катастрофы выжил один человек, неустановленной остается судьба еще двух.



По уточненным данным, в результате крушения погиб депутат от "Единой России", заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по аграрным вопросам Айрат Хайруллин. Сведения о его трагической гибели подтвердил возглавляющий комитет Владимир Кашин. По его словам, в катастрофе получили серьезные травмы пилот и помощник Хайруллина. В тяжелом состоянии их доставили в больницу.



По факту крушения частного вертолета Bell 407 в Татарстане проводят проверку следователи Приволжского СУ на транспорте СКР. Сведений о том, что могло стать причиной ЧП, из официальных источников пока не поступало.



Автор: Злата Богатова

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