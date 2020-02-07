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В Татарстане при крушении вертолета погиб депутат Госдумы Хайруллин
7.2.2020 21:57
Фото: livejournal.com
Два человека получили травмы, в тяжелом состоянии их доставили в больницу, передает ТАСС.
Катастрофа случилась в районе Куйбышевского водохранилища.
Как стало известно, летательный аппарат упал на лед Куйбышевского водохранилища, на расстоянии около шести километров от берега. Ранее старший помощник Приволжского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Майя Иванова сообщила о том, что в результате катастрофы выжил один человек, неустановленной остается судьба еще двух.
По уточненным данным, в результате крушения погиб депутат от "Единой России", заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по аграрным вопросам Айрат Хайруллин. Сведения о его трагической гибели подтвердил возглавляющий комитет Владимир Кашин. По его словам, в катастрофе получили серьезные травмы пилот и помощник Хайруллина. В тяжелом состоянии их доставили в больницу.
По факту крушения частного вертолета Bell 407 в Татарстане проводят проверку следователи Приволжского СУ на транспорте СКР. Сведений о том, что могло стать причиной ЧП, из официальных источников пока не поступало.
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