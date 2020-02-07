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Продюсер Матвиенко поделился мнением о причинах смерти солистов «Иванушек»Продюсер Матвиенко поделился мнением о причинах смерти солистов «Иванушек»

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Продюсер Матвиенко поделился мнением о причинах смерти солистов «Иванушек»


7.2.2020 10:09
Продюсер Матвиенко поделился мнением о причинах смерти солистов «Иванушек»Фото: tricolortvmag.ru

По мнению российского продюсера Игоря Матвиенко, смерть солистов группы "Иванушки International" Игоря Сорина и Олега Яковлева может быть связана с алкоголем и запрещенными веществами.

Слова композитора цитирует "АиФ".

Как рассказал журналистам Игорь Матвиенко, он узнал о пагубных пристрастиях Игоря Сорина лишь после того, как тот уже покинул коллектив. Артист "попал в дурную компанию людей, которые конкретно "сидели" на наркоте", — заявил продюсер. По словам Матвиенко, он до сих пор не располагает информацией о том, что могло произойти с Сориным. При этом композитор предположил, что талантливый музыкант мог употреблять ЛСД или галлюциногенные грибы.

Продюсер также признался, что для не было тайной чрезмерное увлечение алкоголем Олега Яковлева. Матвиенко отметил, что не раз предпринимал попытки поговорить с певцом о его пристрастии. Вместе с тем, введение штрафов для артистов вряд ли бы могло оказаться эффективным в борьбе с их вредными привычками, сказал композитор.

Олег Яковлев умер 29 июня 2017 года, ему было сорок семь лет. Певец скончался в больнице, куда его доставили с двусторонней пневмонией. В составе "Иванушек" он выступал в период 1998-2013 годов, а затем пытался заняться сольным творчеством.

Игорь Сорин погиб в 28-летнем возрасте. В 1998 году он получил смертельные травмы, упав с высоты шестого этажа.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 272

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