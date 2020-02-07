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На Ставрополье у матери-вегетарианки забрали истощенного ребенка
7.2.2020 09:20
Фото: 7x7-journal.ru
На женщину завели дело из-за истощения полуторагодовалой дочери, передает пресс-служба прокуратуры Кисловодска.
Речь идет о ненадлежащим исполнением родительских обязанностей, указано в официальном сообщении.
В отношении матери истощенной девочки возбудили уголовное дело по ст. 156 УК РФ", отметили в ведомстве. В сообщении указано, что женщина на протяжении долгого времени отказывалась от лечения дочери, а ребенку была необходима экстренная помощь медиков по жизненным показаниям.
Согласно действующему законодательству, органы опеки и попечительства вправе немедленно отобрать ребенка у родителей, когда речь идет о непосредственной угрозе жизни или здоровью. В данном случае это и произошло, пояснили в прокуратуре.
Сначала девочку направили в Кисловодскую детскую больницу. После того, как ее состояние врачи признали нормальным, малышка находится в учреждении для детей, которые остались без попечения родителей.
Уточняется, что изъятая у матери-вегетарианки девочка была истощена и весила вдвое меньше нормы. Однако 46-летняя местная жительница продолжает настаивать на том, что ее дочь "просто худенькая".
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