Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter На Ставрополье у матери-вегетарианки забрали истощенного ребенка

7.2.2020 09:20

Фото: 7x7-journal.ru



На женщину завели дело из-за истощения полуторагодовалой дочери, передает пресс-служба прокуратуры Кисловодска.



Речь идет о ненадлежащим исполнением родительских обязанностей, указано в официальном сообщении.



В отношении матери истощенной девочки возбудили уголовное дело по ст. 156 УК РФ", отметили в ведомстве. В сообщении указано, что женщина на протяжении долгого времени отказывалась от лечения дочери, а ребенку была необходима экстренная помощь медиков по жизненным показаниям.



Согласно действующему законодательству, органы опеки и попечительства вправе немедленно отобрать ребенка у родителей, когда речь идет о непосредственной угрозе жизни или здоровью. В данном случае это и произошло, пояснили в прокуратуре.



Сначала девочку направили в Кисловодскую детскую больницу. После того, как ее состояние врачи признали нормальным, малышка находится в учреждении для детей, которые остались без попечения родителей.



Уточняется, что изъятая у матери-вегетарианки девочка была истощена и весила вдвое меньше нормы. Однако 46-летняя местная жительница продолжает настаивать на том, что ее дочь "просто худенькая".



Автор: Злата Богатова

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