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В Грузии задержан подозреваемый в убийстве россиянина в монастыре
7.2.2020 08:08
Фото: vk.com
В отношении мужчины ранее уже возбудили уголовное дело. В случае, если суд признает его виновным, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
Преступление было совершено 5 февраля.
По данным полиции, убийство было совершено в одной из келий на территории монастыря Гвтаеба, расположенного неподалеку от населенного пункта Марткопи в Гардабанском муниципалитете. Жертвой нападения стал гражданин России 1958 г.р. Мужчина погиб после того, как ему нанесли удар топором в область шеи.
Сотрудники МВД Грузии по горячим следам задержали 51-летнего обвиняемого в умышленном убийстве. В прошлом он уже привлекался к уголовное ответственности за убийство. Сведений о мотивах преступления из официальных источников пока не поступало, расследование продолжается.
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