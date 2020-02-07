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В Грузии задержан подозреваемый в убийстве россиянина в монастыре


7.2.2020 08:08
В Грузии задержан подозреваемый в убийстве россиянина в монастыреФото: vk.com

В отношении мужчины ранее уже возбудили уголовное дело. В случае, если суд признает его виновным, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Преступление было совершено 5 февраля.

По данным полиции, убийство было совершено в одной из келий на территории монастыря Гвтаеба, расположенного неподалеку от населенного пункта Марткопи в Гардабанском муниципалитете. Жертвой нападения стал гражданин России 1958 г.р. Мужчина погиб после того, как ему нанесли удар топором в область шеи.

Сотрудники МВД Грузии по горячим следам задержали 51-летнего обвиняемого в умышленном убийстве. В прошлом он уже привлекался к уголовное ответственности за убийство. Сведений о мотивах преступления из официальных источников пока не поступало, расследование продолжается.



Автор: Злата Богатова
Прочтений: 270

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