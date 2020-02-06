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В Турции более сорока человек стали жертвами снежной лавины


6.2.2020 20:03
В Турции более сорока человек стали жертвами снежной лавиныФото: livejournal.com

ЧП случилось на территории провинции Ван, которая располагается в восточной части страны.

Как передают турецкие СМИ, количество погибших возросло до 41 человека.

Турецкий телевизионный канал NTV со ссылкой на представителей администрации провинции Ван сообщает о том, что жертвами лавины стал 41 человек. Более восьмидесяти внесены в списки пострадавших.

На месте происшествия активно продолжают работу спасатели. По словам представителей местных властей, печальные цифры о числе погибших и пострадавших могут возрасти.

Ранее региональная администрация подтвердила информацию о тридцати трех жертвах.

Лавина сошла на автомобильную дорогу, где в тот момент находилось несколько машин, включая пассажирский микроавтобус.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 277

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