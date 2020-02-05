Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова попала в больницу

14:00

Фото: smi2.net



Четырехкратную чемпионку мира по художественной гимнастике Александру Солдатову накануне, 5 февраля, доставили в одну из столичных больниц, передают российские СМИ.



Ранее Ирина Винер-Усманова рассказала о том, что 21-летней спортсменки не будет среди участниц этапа Гран-при в Москве.



С травмами в одну из московских больниц экстренно доставлена 21-летняя Александра Солдатова. Титулованную спортсменку привезли в медучреждение накануне, 5 февраля, передает АГН "Москва" со ссылкой на источники в оперативных структурах города. Уточняется, что речь может идти о попытке самоубийства. Кроме того, у многократной чемпионки мира врачи диагностировали булимию.



Отмечается, что состояние девушки не позволяет пока провести ее опрос. В момент поступления в медучреждение сама пациентка ничего не рассказала о том, при каких обстоятельствах могла получить ранения. Вместе с тем, в других источниках появились сведения о том, что Солдатова находится в стабильном состоянии и может разговаривать.



Уточняется, что правоохранительные органы Москвы приступили к проверке по факту ЧП.



Ранее стало известно о том, что Александра Солдатова не будет участвовать в этапе Гран-при в Москве. По словам главы Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирины Винер-Усмановой, причиной этого стали некие проблемы со здоровьем, с которыми пришлось столкнуться спортсменке.



Автор: Злата Богатова

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