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Чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова попала в больницу


14:00
Чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова попала в больницуФото: smi2.net

Четырехкратную чемпионку мира по художественной гимнастике Александру Солдатову накануне, 5 февраля, доставили в одну из столичных больниц, передают российские СМИ.

Ранее Ирина Винер-Усманова рассказала о том, что 21-летней спортсменки не будет среди участниц этапа Гран-при в Москве.

С травмами в одну из московских больниц экстренно доставлена 21-летняя Александра Солдатова. Титулованную спортсменку привезли в медучреждение накануне, 5 февраля, передает АГН "Москва" со ссылкой на источники в оперативных структурах города. Уточняется, что речь может идти о попытке самоубийства. Кроме того, у многократной чемпионки мира врачи диагностировали булимию.

Отмечается, что состояние девушки не позволяет пока провести ее опрос. В момент поступления в медучреждение сама пациентка ничего не рассказала о том, при каких обстоятельствах могла получить ранения. Вместе с тем, в других источниках появились сведения о том, что Солдатова находится в стабильном состоянии и может разговаривать.

Уточняется, что правоохранительные органы Москвы приступили к проверке по факту ЧП.

Ранее стало известно о том, что Александра Солдатова не будет участвовать в этапе Гран-при в Москве. По словам  главы Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирины Винер-Усмановой, причиной этого стали некие проблемы со здоровьем, с которыми пришлось столкнуться спортсменке.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 257

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