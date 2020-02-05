|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова попала в больницу
14:00
Фото: smi2.net
Четырехкратную чемпионку мира по художественной гимнастике Александру Солдатову накануне, 5 февраля, доставили в одну из столичных больниц, передают российские СМИ.
Ранее Ирина Винер-Усманова рассказала о том, что 21-летней спортсменки не будет среди участниц этапа Гран-при в Москве.
С травмами в одну из московских больниц экстренно доставлена 21-летняя Александра Солдатова. Титулованную спортсменку привезли в медучреждение накануне, 5 февраля, передает АГН "Москва" со ссылкой на источники в оперативных структурах города. Уточняется, что речь может идти о попытке самоубийства. Кроме того, у многократной чемпионки мира врачи диагностировали булимию.
Отмечается, что состояние девушки не позволяет пока провести ее опрос. В момент поступления в медучреждение сама пациентка ничего не рассказала о том, при каких обстоятельствах могла получить ранения. Вместе с тем, в других источниках появились сведения о том, что Солдатова находится в стабильном состоянии и может разговаривать.
Уточняется, что правоохранительные органы Москвы приступили к проверке по факту ЧП.
Ранее стало известно о том, что Александра Солдатова не будет участвовать в этапе Гран-при в Москве. По словам главы Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирины Винер-Усмановой, причиной этого стали некие проблемы со здоровьем, с которыми пришлось столкнуться спортсменке.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|